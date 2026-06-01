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Duro golpe para la economía chilena: Imacec cae 1,2% en abril y minería se desploma

El Banco Central informó que el Imacec retrocedió en abril, marcado por una fuerte baja de la minería, especialmente del cobre.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El Banco Central informó que el Imacec de abril de 2026 cayó 1,2% en comparación con el mismo mes del año anterior, en una señal de menor dinamismo para la actividad económica del país. Según el reporte, el mes tuvo la misma cantidad de días hábiles que abril de 2025.

De acuerdo con la entidad, el resultado del Imacec se explicó por la caída de la minería, sector que registró una baja anual de 11,8%, principalmente por la menor producción de cobre.

En contraste, el Imacec no minero anotó un crecimiento anual de 0,4%.

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Minería cae con fuerza, pero comercio y servicios crecen

Por actividad, la producción de bienes cayó 5,4% en doce meses, arrastrada por la minería. También incidieron a la baja el resto de bienes, con un retroceso de 2,3%, y la industria manufacturera, que disminuyó 0,4%.

En sentido contrario, el comercio creció 2,1% en términos anuales. El Banco Central destacó el desempeño del comercio automotor, impulsado por ventas de vehículos y servicios de mantención. En el comercio minorista, además, sobresalieron las ventas en almacenes de comestibles y plataformas online.

Los servicios, en tanto, aumentaron 0,8%, explicados principalmente por los servicios personales, especialmente salud. Sin embargo, este avance fue parcialmente contrarrestado por la caída de los servicios empresariales.

La serie desestacionalizada del Imacec mostró una leve alza de 0,1% frente al mes anterior, aunque disminuyó 0,9% en doce meses. En ese registro mensual, destacó el desempeño de la industria, con un avance de 2,3%, mientras que el comercio cayó 1,0% y los servicios bajaron 0,2%.

El dato vuelve a poner presión sobre las proyecciones económicas, especialmente en un escenario marcado por señales mixtas: una minería debilitada, un comercio aún positivo y servicios que muestran crecimiento anual, pero retroceso mensual.

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