La brutal honestidad de Tstisipas para explicar sus motivos para no jugar torneos ATP en Sudamérica / NurPhoto

Stefanos Tsitsipas no vive años fáciles en el alto rendimiento y así lo refleja el hecho que la próxima semana saldrá del top 40 tras quedar fuera en primera ronda del ATP 500 de Dubai, donde defendía el título.

El griego parece haber perdido confianza en su juego y una de las chances para tomar ritmo podría haber sido el jugar la gira de torneos en Sudamérica, tal como apuntó en su minuto su padre y entrenador, Apostolos Tsitsipas.

Sin embargo, el ex 3 del mundo fue explícito en torno a su decisión de no viajar a la arcilla sudamericana. “Seré directo y honesto: desde el punto de vista financiero es entendible que elija otros destinos en lugar de Sudamérica. Todos los tenistas eligen torneos también en función de las garantías. Así funciona el tenis”, reconoció en diálogo con Clay Magazine.

“Sudamérica nunca me ofreció un acuerdo lo suficientemente bueno como para considerarlo seriamente. Medio Oriente siempre ha sido mucho mejor en términos de pagos por participación. La gira europea también ha ofrecido fuertes incentivos económicos. Eso marca una diferencia”, comentó, apuntando que, más allá del fanatismo, el dinero es factor ineludible a la hora de armar su calendario.

“Existe esa pasión en Sudamérica que quizás a veces dejo de lado, pero cuando la diferencia financiera es grande, realmente no tienes otra opción que quedarte con lo que respalda tu carrera. Me encantaría ir a jugar allá. Siempre ha sido mi sueño visitar Sudamérica y he escuchado cosas maravillosas de ese lugar”, cerró un honesto Stefanos Tsitsipas.