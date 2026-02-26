;

Mazda renueva su alianza con el ChileOpen 2026 y sortea un auto 0 kilómetro

La marca japonesa es por cuarto año consecutivo el auto oficial del Bci Seguros ChileOpen.

Mazda Chile vuelve a ser protagonista del tenis nacional. La compañía es nuevamente el auto oficial del Bci Seguros ChileOpen 2026, consolidando así su vínculo con el torneo más importante del país por cuarto año consecutivo.

El ATP 250, que se disputa entre el 23 de febrero y el 1 de marzo en el Club Deportivo Universidad Católica, cuenta con una activa presencia de la marca tanto dentro como fuera de la cancha.

El torneo cuenta con la presencia de los mejores jugadores chilenos del momento, con Alejandro Tabilo y Cristian Garín manteniendo la representación nacional en el cuadro de singles.

La participación de Mazda no se limitará a la exhibición de vehículos. Durante toda la semana del torneo, la marca despliega una serie de activaciones pensadas para conectar con el público. En el sector VIP está el flamante Mazda CX-60.

Un sorteo de lujo

Uno de los hitos de esta edición será el “Mazda One Point Challenge”, dinámica que se realizará en cancha durante la final del campeonato.

Entre quienes se hayan inscrito previamente en el stand de Mazda durante la semana, se sorteará en vivo un Mazda CX-30 0 km, en un cierre que promete convertirse en uno de los momentos más comentados del torneo. El sorteo será exclusivo para asistentes del evento.

