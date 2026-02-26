Copa Davis: Estadio Nacional saca ventaja para ser sede de la serie entre Chile y España / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Aunque faltan cerca de siete meses para la disputa de la llave por el paso a la fase final de la Copa Davis entre Chile y España, la duda está respecto de dónde se va ejercer la localía por parte de nuestro país.

Al respecto, se ha especulado con opciones para que el equipo nacional reciba a los hispanos fuera de Santiago, atendiendo a la necesidad de un recinto con mayor aforo.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, la intención en la Federación de Tenis de Chile, de momento, es que el Court Central del Estadio Nacional sea la sede, ampliando la capacidad con tribunas mecano hasta 6.000 espectadores.

Todo ante la chance de que Carlos Alcaraz pueda ser citado por España, cuestión que también puede influir en la elección de superficie.

Aunque en un comienzo la intención era enfrentarlos sobre cancha dura, el análisis pasa por seguir en arcilla, atendiendo a dos factores.

Por un lado, está el hecho de que, antes de la serie de Copa Davis, está la disputa del US Open (31 de agosto al 13 de septiembre) y, tras ello, la Laver Cup para Alcaraz (25 al 27 de septiembre, en Londres).

Ambos eventos son en cancha dura, por lo que una llave contra Chile, con lo lejano del viaje y cambio de superficie incluida, podría “desincentivar” al ganador del Australian Open a venir a nuestro país.

El otro factor está en que, al jugarse un Grand Slam antes, los jugadores nacionales tendrían más tiempo de adaptarse al polvo de ladrillo ante la complejidad de que puedan disputar la segunda semana de acción en Nueva York.

Habrá que esperar la definición que pueda tomar la Federación de Tenis de Chile, en conjunto con Nicolás Massú, respecto a la localía contra España, atendiendo todas estas variables.