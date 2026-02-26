“Será algo épico”: Coté López anuncia venta de bodega con todos los productos a $9.990 (y así puedes participar)

“Será una locura extrema” dijo María José “Coté” López a través de su Instagram para anunciar que hará una venta de bodega en la que venderá todos sus productos a $9.990.

La modelo explicó en sus redes sociales que la venta de bodega además de incluir su ropa y zapatos de su propio clóset, también venderá productos de su marca deportiva (BeActive) y de su línea de belleza (Clo).

Eso sí, explicó que ninguna de sus dos marcas van a cerrar. “Mi gente ni Clo ni BeActive cierran. Tranquilos, es una locura mía. Quiero limpiar todo, renovar energía”, detalló.

¿Cuándo realizará la venta y cómo participar?

Coté López indicó que la venta de todos sus productos se realizará de forma online, mediante un live de Instagram, este viernes 27 de febrero a partir de las 16:00 horas.

“Yo sé que creen que es una broma, pero no. El live no se terminará hasta que vaciemos toda la bodega de Clo y todo mi clóset”, señaló la influencer.

Según adelantó la modelo, entre los productos que venderá a $9.990 se encuentran: zapatos, carteras, joyas, ropa y todo lo que incluye su clóset.

A continuación, algunos de los productos que estarán a la venta:

Ampliar

Ampliar