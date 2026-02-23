;

VIDEO. “Por mucho que seas mi amiga, me carga la gente sin respeto; Coté López, me tienes cansada”

Pamela Díaz criticó duramente a la ex del ‘Mago’ Jiménez en su programa “Díaz en Viña”.

Nicolás Lara Córdova

“Por mucho que seas mi amiga, me carga la gente sin respeto; Coté López, me tienes cansada”

El Festival de Viña 2026 comenzó y ya está dejando sus primeras polémicas. Pamela Díaz criticó duramente a Coté López en el primer capítulo de su programa “Díaz en Viña”, el cual es transmitido por YouTube.

La panelista había invitado a López a participar en el estreno de este proyecto, pero la ex de Luis Jiménez no llegó a las grabaciones del espacio, acción que enojó a Pamela Díaz.

Revisa también:

ADN

“Quiero decirle a Coté López si es que puede pescar el teléfono. Se supone que iba a estar y tuvimos que cambiar de invitados por ella”, indicó Díaz.

“Ni siquiera contestó el teléfono. Por mucho que seas mi amiga, me carga la gente sin respeto”, dijo la ‘Fiera’.

Coté López utilizó su cuenta de Instagram para responderle a Pamela Díaz, criticando a la gente que “armó un show tremendo”.

“El día antes de la Gala no dormí. Como saben, tengo problemas de insomnio. Después salimos a celebrar, pero al irnos, el auto de mi amigo se quedó sin batería”, comentó.

“Me tomé mis pastillas para dormir y no escuché la alarma. No fue intencional no querer cumplir”, dijo Coté López.

“Le pedí disculpas, pero aun así no me respondió”, cerró.

En el nuevo capítulo estrenado de “Díaz en Viña”, Pamela Díaz volvió a referirse al tema y continuó criticando a López.

“Hoy decía: ‘Si no te contestan, ¿tengo la obligación de contestar al tiro? No po’”, dijo la ‘Fiera’, agregando que “Coté López, me tienes cansada”, cerró.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad