“Por mucho que seas mi amiga, me carga la gente sin respeto; Coté López, me tienes cansada”

El Festival de Viña 2026 comenzó y ya está dejando sus primeras polémicas. Pamela Díaz criticó duramente a Coté López en el primer capítulo de su programa “Díaz en Viña”, el cual es transmitido por YouTube.

La panelista había invitado a López a participar en el estreno de este proyecto, pero la ex de Luis Jiménez no llegó a las grabaciones del espacio, acción que enojó a Pamela Díaz.

“Quiero decirle a Coté López si es que puede pescar el teléfono. Se supone que iba a estar y tuvimos que cambiar de invitados por ella”, indicó Díaz.

“Ni siquiera contestó el teléfono. Por mucho que seas mi amiga, me carga la gente sin respeto”, dijo la ‘Fiera’.

Coté López utilizó su cuenta de Instagram para responderle a Pamela Díaz, criticando a la gente que “armó un show tremendo”.

“El día antes de la Gala no dormí. Como saben, tengo problemas de insomnio. Después salimos a celebrar, pero al irnos, el auto de mi amigo se quedó sin batería”, comentó.

“Me tomé mis pastillas para dormir y no escuché la alarma. No fue intencional no querer cumplir”, dijo Coté López.

“Le pedí disculpas, pero aun así no me respondió”, cerró.

En el nuevo capítulo estrenado de “Díaz en Viña”, Pamela Díaz volvió a referirse al tema y continuó criticando a López.

“Hoy decía: ‘Si no te contestan, ¿tengo la obligación de contestar al tiro? No po’”, dijo la ‘Fiera’, agregando que “Coté López, me tienes cansada”, cerró.