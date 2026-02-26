De la plaza al ring: Kaiser sorprende fuera del freestyle y entrena lucha libre junto a campeón mundial chileno

El rapero chileno Kaiser, una de las figuras más reconocidas del freestyle nacional e internacional, volvió a llamar la atención, esta vez lejos de las batallas de rimas. El artista de 36 años protagonizó un inédito entrenamiento de lucha libre profesional junto a Mister Chile, actual campeón mundial de Revolución Lucha Libre, en el ring de la empresa chilena Guerra de Titanes.

La experiencia fue compartida por el propio Kaiser a través de sus redes sociales, donde acumula más de 1,2 millones de seguidores. En el registro audiovisual se le ve realizando una entrada al ring, ejecutando movimientos básicos y recreando incluso un icónico gesto del wrestling mundial. El episodio no tardó en generar reacciones entre fanáticos del rap y de la lucha libre, dos mundos que pocas veces se cruzan en la escena local.

Reconocido por sus títulos en God Level Mundial 2018 y God Level Internacional 2016, además de su paso por instancias finales de Red Bull Batalla, Kaiser ha mostrado en el último tiempo una faceta más ligada al deporte y al espectáculo, tras participar también en actividades vinculadas al fútbol y ahora a la lucha libre.

Un entrenamiento que cruzó mundos y pasiones

Tras la sesión, el freestyler explicó su motivación detrás de la experiencia. “Me encanta poder apoyar a los deportistas chilenos y más cuando es una disciplina que veía siempre cuando niño”, señaló Kaiser, destacando el valor emocional que tuvo el entrenamiento.

Por su parte, Mister Chile, cuyo nombre real es Dylan Fabrizio, detalló el trabajo realizado en el ring. “Hicimos un entrenamiento básico. Le enseñé a correr en las cuerdas, cómo caer y le enseñé a aplicar su movimiento favorito”, explicó el luchador, quien fue el encargado de guiar la sesión.

La actividad se da en la antesala de Ambición de Poder 2026, evento en el cual Dylan Fabrizio defenderá su título mundial el próximo 28 de marzo en el Polideportivo del Estadio Nacional ante Nic Nemeth —reconocido mundialmente como Dolph Ziggler—, en un espectáculo que contará con figuras internacionales y que ya registra sectores completamente agotados.

Mientras tanto, la participación de Kaiser abre la puerta a nuevas colaboraciones entre la música urbana y el entretenimiento deportivo, ampliando el alcance de ambas disciplinas y sumando nuevos públicos a la escena local.

¿Te gustaría ver a más artistas chilenos incursionando en la lucha libre o en otras disciplinas deportivas?