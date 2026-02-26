;

De la plaza al ring: Kaiser sorprende fuera del freestyle y entrena lucha libre junto a campeón mundial chileno

El rapero chileno cumplió uno de sus sueños y se subió al ring de Guerra de Titanes para entrenar lucha libre profesional.

Juan Castillo

De la plaza al ring: Kaiser sorprende fuera del freestyle y entrena lucha libre junto a campeón mundial chileno

El rapero chileno Kaiser, una de las figuras más reconocidas del freestyle nacional e internacional, volvió a llamar la atención, esta vez lejos de las batallas de rimas. El artista de 36 años protagonizó un inédito entrenamiento de lucha libre profesional junto a Mister Chile, actual campeón mundial de Revolución Lucha Libre, en el ring de la empresa chilena Guerra de Titanes.

La experiencia fue compartida por el propio Kaiser a través de sus redes sociales, donde acumula más de 1,2 millones de seguidores. En el registro audiovisual se le ve realizando una entrada al ring, ejecutando movimientos básicos y recreando incluso un icónico gesto del wrestling mundial. El episodio no tardó en generar reacciones entre fanáticos del rap y de la lucha libre, dos mundos que pocas veces se cruzan en la escena local.

Reconocido por sus títulos en God Level Mundial 2018 y God Level Internacional 2016, además de su paso por instancias finales de Red Bull Batalla, Kaiser ha mostrado en el último tiempo una faceta más ligada al deporte y al espectáculo, tras participar también en actividades vinculadas al fútbol y ahora a la lucha libre.

Revisa también:

ADN

Un entrenamiento que cruzó mundos y pasiones

Tras la sesión, el freestyler explicó su motivación detrás de la experiencia. “Me encanta poder apoyar a los deportistas chilenos y más cuando es una disciplina que veía siempre cuando niño”, señaló Kaiser, destacando el valor emocional que tuvo el entrenamiento.

Por su parte, Mister Chile, cuyo nombre real es Dylan Fabrizio, detalló el trabajo realizado en el ring. “Hicimos un entrenamiento básico. Le enseñé a correr en las cuerdas, cómo caer y le enseñé a aplicar su movimiento favorito”, explicó el luchador, quien fue el encargado de guiar la sesión.

La actividad se da en la antesala de Ambición de Poder 2026, evento en el cual Dylan Fabrizio defenderá su título mundial el próximo 28 de marzo en el Polideportivo del Estadio Nacional ante Nic Nemeth —reconocido mundialmente como Dolph Ziggler—, en un espectáculo que contará con figuras internacionales y que ya registra sectores completamente agotados.

Mientras tanto, la participación de Kaiser abre la puerta a nuevas colaboraciones entre la música urbana y el entretenimiento deportivo, ampliando el alcance de ambas disciplinas y sumando nuevos públicos a la escena local.

¿Te gustaría ver a más artistas chilenos incursionando en la lucha libre o en otras disciplinas deportivas?

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad