VIDEO. Despertó el ‘Monstruo’: Asskha Sumathra desata la polémica y Juanes encantó a la Quinta Vergara en la cuarta noche de Viña

La cuarta noche del Festival de Viña estuvo marcada por la interrupción de la rutina de la humorista, lo que desató las pifias en el certamen.

Nicolás Lara Córdova

La cuarta noche del Festival de Viña del Mar terminó de la peor manera. La producción del certamen cortó antes de tiempo a Asskha Sumathra, lo que provocó las pifias de los asistentes a la Quinta Vergara.

La noche comenzó tranquila. Juanes demostró su jerarquía sobre el escenario del anfiteatro de Viña del Mar.

Con una mezcla de rock y cumbia, el artista colombiano mostró un show redondo, donde tocó sus mejores hits y, además, aprovechó de realizar diversos guiños a la música chilena.

Tras Juanes, la calma se acabó. Asskha Sumathra dominó al ‘Monstruo’ del Festival de Viña, pero tras 50 minutos de presentación, se vivió la primera polémica de esta edición del certamen.

“¿Por qué ponen música?“, se le alcanzó a escuchar a la humorista luego de hacer una broma que incluyó a Fátima Bosch, miembro del jurado de Viña 2026. Luego se desató el infierno en la Quinta Vergara: las pifias comenzaron a bajar desde la galería.

“Qué falta de respeto para la Asskha”; “Qué injusto que hayan sacado a la Asskha si la gente estaba riéndose”; “Tremenda censura”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes.

Al cierre de esta nota, el grupo de cumbia Ke Personajes se presenta en la Quinta Vergara con sus mayores hits.

