En España cuestionan el nivel de Alexis Sánchez para el fútbol europeo: “Cada vez pasa más inadvertido”

Alexis Sánchez no lo pasa bien en Sevilla. Mientras el equipo lucha con lo justo para mantener la categoría, el delantero chileno ha sido relegado a la suplencia desde la salida de Matías Almeyda.

El tocopillano fue importante para el técnico argentino, con quien anotó tres goles y entregó una asistencia. Sin embargo, desde la llegada de Luis García Plaza, sus minutos han disminuido considerablemente.

En España, las críticas han sido duras con el “Niño Maravilla”. Así lo refleja Marca en su último análisis del cuadro nervionense, donde incluso ponen en duda su continuidad en el fútbol europeo.

“Alexis Sánchez ha seguido esa línea descendente. Llegó para ayudar en momentos puntuales y arrancó con buen pie, sumando dos goles y una asistencia en sus primeros partidos”, señalaron sobre el bicampeón de América.

“Tras gozar de varias titularidades gracias a la confianza de Matías Almeyda y dejar sus últimos destellos de calidad en el Bernabéu o en La Cartuja, su fútbol cada vez pasa más inadvertido, bajando en La Liga de 736 minutos a 361. Su nivel invita a pensar que su futuro estará incluso lejos de Europa”, cerraron desde España sobre Alexis.