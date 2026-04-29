La ambición de El Menor tras su coronación mundial: “Un segundo título al hilo sería hermoso”

Desde las oficinas de Red Bull en Vitacura, sentado en un sillón rojo y con una sonrisa algo nerviosa, Efraín Jesús Reeve Rivera, más conocido como El Menor, abre una de las latas de la marca de los toros, toma un sorbo y la deja. El freestyler es el más reciente ganador de la Final Internacional de Red Bull, realizada en un Movistar Arena sold out, donde más de 15 mil personas presenciaron su coronación mundial.

En conversación con ADN.cl, el flamante campeón reconoce que su logro marca un hito para la escena nacional, afirmando que “para mí sí es un gran orgullo, algo muy bonito”. Un título que, según sus propias palabras: “Había sido esquivo durante muchos años para Chile”. Y que además reflejó la unión del circuito local, “todos los freestylers de las generaciones anteriores estaban conmigo en el escenario en el momento de ganar”, explica el Efraín.

Sobre su presente, el coquimbano asegura que “hay que aprovechar, seguir entrenando, mejorando”. Incluso proyecta sus metas a futuro: “Yo creo que un bicampeonato, con un tri, sí sería como para estar satisfecho y decir: ‘me retiro’”. El Menor agrega que, “un segundo campeonato al hilo sería hermoso”.

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El camino al posible bicampeonato

El Menor no escondió su ambición de cara a la próxima edición, donde confieza que “antes de una competencia nunca decía ‘voy a ganar’ o ‘le voy a ganar a este’. No es mi estilo de declaraciones, pero creo que ahora, como campeón mundial, sí puedo darme el gusto de decirte que voy por el bicampeonato”.

De acuerdo con el sistema de clasificación de Red Bull, el primer, segundo y tercer lugar de cada edición clasifican directamente a la siguiente. Por eso, una de las próximas competencias en el horizonte de El Menor es la Final Internacional 2027, que se realizará en Perú.

Para su coronación en Santiago, El Menor dejó en su camino al colombiano Valle-T en semifinales, quién se quedó con el tercer lugar luego de imponerse al argentino Exe. Ya en la final el representante nacional venció al peruano Almendrades, quien fue la gran sorpresa del torneo.

Sobre su rival en la final, Almendrades, El Menor proyecta que, “llega de muy buena manera de cara a la próxima internacional, ya fue la sorpresa, también va a ser un rival fuerte”.

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Un mensaje para futuras generaciones: “La idea es seguir, siempre seguir”

El Menor envió un mensaje a los freestylers más jóvenes, especialmente a quienes dudan en dar el salto a las batallas, afirmando que “entrenar mucho” es clave. “Yo cuando más mejoré en mis primeros años fue porque rapeaba mucho, entrenaba mucho”, señala el ganador de Red Bull Internacional.

“Para mí es bonito que me puedan tomar de inspiración. Les digo, fuera de todo cliché o eufemismo: luchar por sus sueños, siempre trabajar”, asegura El Menor.

Efraín recuerda sus inicios, al señalar que “todos saben mi historia, hacía muchas micros, y eso lo tomaba como entrenamiento. También estaba todos los fines de semana en competencia, y al final eso es lo que se premia, como en cada deporte: la constancia de estar siempre ahí”.

El Menor cerró con una idea clara: “Hay que trabajar, cuando llegan las primeras oportunidades de escenario, saber aprovecharlas para que te sigan llamando. Como en toda la vida, luchar no más”.