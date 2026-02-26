;

Conocida aerolínea anuncia devolución de dinero a pasajeros: revisa acá si puedes acceder a la compensación

Los pasajeros beneficiarios tienen plazo hasta este viernes 27 de febrero para realizar las gestiones de la devolución.

Sebastián Escares

Conocida aerolínea anuncia devolución de dinero a pasajeros: revisa acá si puedes acceder a la compensación / Getty Images

La aerolínea de bajo costo JetSmart anunció que existen devoluciones disponibles para los pasajeros beneficiarios del Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), acordado con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), como alternativa de compensación a sus clientes.

Desde la aerolínea detallaron que el mecanismo de devolución de dinero corresponde a los pasajeros que, por diversos motivos, les fue cancelado su viaje.

JetSmart hizo un llamado urgente a los usuarios a revisar si les corresponde una devolución, ya que aún existen pasajeros que no han realizado las gestiones para recibir el beneficio y podrían perderlo si no realizan el trámite antes de que termine el plazo establecido.

¿Quiénes pueden acceder a la devolución de dinero?

Según lo comunicado por la empresa, únicamente pueden acceder al beneficio quienes hayan adquirido un pasaje con fecha de viaje ente el 18 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre del 2021.

“Las alternativas de este acuerdo estarán disponibles para pasajeros que hayan comprado a través de JetSMART.com y no hayan realizado su viaje. Si ya gestionas una alternativa, no podrás volver a elegir otra opción”, explican.

En caso de aplicar dentro del periodo establecido, la devolución se puede gestionar a través del sitio web de la aerolínea (disponible aquí).

Una vez dentro de la plataforma, solamente hay que ingresar el correo electrónico con el que se compraron los pasajes y, en caso de ser beneficiario, se puede seleccionar la forma en que se prefiere recibir el dinero.

Cabe señalar que los usuarios tienen como plazo límite para realizar el trámite hasta este viernes 27 de febrero del 2026.

