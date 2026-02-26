Trabajadores priorizan bienestar y vida personal antes que salario: los cambios que están redefiniendo el trabajo en 2026 / Morsa Images

El mercado de los edificios corporativos atraviesa un punto de inflexión. La baja ocupación de oficinas, el alza sostenida de los costos energéticos y la irrupción acelerada de la inteligencia artificial están obligando a las empresas a replantear su estrategia inmobiliaria, dejando atrás una mirada meramente operativa para convertirla en una ventaja competitiva.

Así lo advierte un reciente estudio de JLL, que identificó cinco tendencias clave que marcarán el rumbo del sector en 2026. El diagnóstico es claro: a nivel global, las oficinas registran solo un 54% de utilización promedio, muy lejos del 79% que las compañías consideran óptimo. Esta brecha está empujando a rediseñar portafolios completos de inmuebles, priorizando esquemas flexibles, sedes más pequeñas y contratos bajo demanda .

En paralelo, la experiencia laboral emerge como un factor decisivo. El informe indica que el 65% de los trabajadores prioriza el equilibrio entre trabajo y vida personal por sobre el salario, lo que obliga a repensar no solo el diseño interior de las oficinas, sino también su ubicación y entorno urbano. De hecho, el 67% valora trabajar en zonas “vibrantes”, con servicios y buena conectividad.

Energía e inteligencia artificial, en el centro de la estrategia

Otro eje central es la adopción de tecnología. La inteligencia artificial pasó de ser marginal a masiva: su uso en gestión inmobiliaria creció del 5% en 2023 al 92% en 2025, con aplicaciones concretas en mantenimiento predictivo, gestión de activos y órdenes de trabajo. “El desafío ya no es solo reducir metros cuadrados, sino usar datos en tiempo real para optimizar continuamente la ocupación”, explica Facundo Gago, director de soluciones de JLL para Argentina, Chile y Puerto Rico.

La presión por los costos completa el escenario. El 84% de los responsables de facility management identifica el aumento de gastos operativos como su principal preocupación, especialmente en energía. En ese contexto, el rendimiento energético se transformó en el principal impulsor de sostenibilidad para el 62% de las organizaciones, mientras que el 59% de los ocupantes reporta ahorros relevantes tras proyectos de eficiencia y retrofit energético .

Más allá del ahorro inmediato, el estudio concluye que la gestión inmobiliaria dejó de ser un centro de costo para convertirse en un activo estratégico, capaz de mejorar la resiliencia operativa y atraer talento en un mercado laboral cada vez más competitivo.