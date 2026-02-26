Rutina de Asskha Sumathra en Viña 2026 suma 350 denuncias en el CNTV acusando censura y humor explícito

La rutina de Asskha Sumathra en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 sigue generando controversia.

Aunque la transformista se llevó las dos Gaviotas tras conquistar al público de la Quinta Vergara con un espectáculo cargado de humor explícito y referencias a su sexualidad, el show acumula 350 denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) según The Clinic.

Las reclamaciones apuntan tanto al lenguaje utilizado por la comediante como a una supuesta censura, luego de que su presentación fuera interrumpida por los animadores tras cerca de 45 minutos, lo que provocó pifias que se extendieron por varios minutos.

En medio de los cuestionamientos, el director del certamen, Daniel Merino, descartó un corte anticipado.

“Ella tenía 50 minutos”

“Asskha Sumathra tenía 50 minutos de rutina pactados y es lo que duró su rutina en el escenario de la Quinta Vergara”, afirmó, agregando que la dificultad para identificar el cierre se debió a que “su humor no sigue un libreto continuo”.

— Daniel Merino (@IamDonDani) February 26, 2026

Por su parte, la artista negó cualquier conflicto con la organización. “Es el tiempo, es lo que está. (…) Fue hecho, pensado, delineado y realizado así”, sostuvo.

Además, llamó a no sobredimensionar la polémica: “Yo creo que no hay que buscarle nada malo a nada”, señalando que el respeto por los tiempos es parte del trabajo sobre el escenario.