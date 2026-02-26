;

La tuvieron que cortar: show de Asskha Sumathra saca risas en la Quinta, pero desata infierno en redes sociales

Una irregular presentación de la humorista desató el primer escándalo de Viña 2026.

Nicolás Lara Córdova

La tuvieron que cortar: show de Asskha Sumathra saca risas en la Quinta, pero desata infierno en redes sociales / VICTOR HUENANTE

Con pifias terminó la presentación de Asskha Sumathra en Viña del Mar. La humorista, a pesar de lograr controlar al ‘Monstruo’ y hacer reír al público, vivió un escandaloso corte de rutina.

Cuando llevaba cerca de 45 minutos de presentación y en medio de un chiste, la producción tomó la decisión de poner música, algo que descolocó a Asskha Sumathra.

“¿Por qué ponen música?“, se le alcanzó a escuchar a la humorista luego de hacer una broma que incluyó a Fátima Bosch, miembro del jurado de Viña 2026. Luego se desató el infierno en la Quinta Vergara: las pifias comenzaron a bajar desde la galería.

En aquel momento, los animadores, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler salieron rápidamente al paso para controlar la situación, pero fue imposible. A pesar de que se le entregó la Gaviota de Plata y Oro a Asskha, el público continuaba silbando por la situación que se vivió.

Incluso le cortaron el micrófono a Asskha, quien no pudo despedirse del público.

En redes sociales, el panorama no fue diferente. En la plataforma de X, la rutina de Asskha fue aplaudida y criticada por partes iguales, pero el comentario fue unánime: el corte de la rutina fue tomado como una falta de respeto.

“Que falta de respeto para la Asskha”; “Que injusto que hayan sacado a la Asskha si la gente estaba riéndose”; “Tremenda censura”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes.

Asshka mostró una rutina fuera de lo común y sin duda incomodó a la producción del Festival de Viña, quienes se vieron superados por la situación. Pero una cosa es clara: el público acompañó a la humorista en el desaire que se le realizó en su debut en la Quinta Vergara.

