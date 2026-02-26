La tuvieron que cortar: show de Asskha Sumathra saca risas en la Quinta, pero desata infierno en redes sociales / VICTOR HUENANTE

Con pifias terminó la presentación de Asskha Sumathra en Viña del Mar. La humorista, a pesar de lograr controlar al ‘Monstruo’ y hacer reír al público, vivió un escandaloso corte de rutina.

Cuando llevaba cerca de 45 minutos de presentación y en medio de un chiste, la producción tomó la decisión de poner música, algo que descolocó a Asskha Sumathra.

“¿Por qué ponen música?“, se le alcanzó a escuchar a la humorista luego de hacer una broma que incluyó a Fátima Bosch, miembro del jurado de Viña 2026. Luego se desató el infierno en la Quinta Vergara: las pifias comenzaron a bajar desde la galería.

En aquel momento, los animadores, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler salieron rápidamente al paso para controlar la situación, pero fue imposible. A pesar de que se le entregó la Gaviota de Plata y Oro a Asskha, el público continuaba silbando por la situación que se vivió.

Incluso le cortaron el micrófono a Asskha, quien no pudo despedirse del público.

En redes sociales, el panorama no fue diferente. En la plataforma de X, la rutina de Asskha fue aplaudida y criticada por partes iguales, pero el comentario fue unánime: el corte de la rutina fue tomado como una falta de respeto.

“Que falta de respeto para la Asskha”; “Que injusto que hayan sacado a la Asskha si la gente estaba riéndose”; “Tremenda censura”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes.

Asshka mostró una rutina fuera de lo común y sin duda incomodó a la producción del Festival de Viña, quienes se vieron superados por la situación. Pero una cosa es clara: el público acompañó a la humorista en el desaire que se le realizó en su debut en la Quinta Vergara.