En paralelo al Festival: Municipalidad de Viña del Mar cursa 168 infracciones y retira 34 vehículos en entorno de la Quinta Vergara

En paralelo a la realización del Festival, la Municipalidad de Viña del Mar reforzó las fiscalizaciones por estacionamientos indebidos en el entorno de la Quinta Vergara.

Los controles comenzaron el lunes y, en la primera jornada, 17 vehículos fueron retirados con grúa.

Desde el inicio del evento —que se desarrolla entre el 22 y el 27 de febrero— se han sacado 34 móviles (33 autos y una motocicleta) y cursado 168 infracciones en el sector. Las multas, considerando parte, traslado y días en el corral, pueden bordear los $170 mil.

300 guardias, 60 cámaras y drones térmicos

“El principal eje es la implementación de cuarteles temporales de Carabineros y PDI dentro del parque Quinta Vergara, con aumento de personal para asegurar la continuidad de los servicios policiales en la ciudad”, señalaron desde el municipio.

El plan incluye más de 300 guardias privados, apoyo de 60 cámaras y drones térmicos, además de un retén móvil en Plaza Vergara y refuerzo de patrullajes.

También se detectó la presencia de estacionadores ilegales que cobraban hasta $10 mil por dejar vehículos en zonas no autorizadas. En paralelo, Sernatur y Sernac Valparaíso fiscalizan alojamientos para verificar cumplimiento normativo y correcta publicidad de servicios.