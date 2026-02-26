;

Incendio forestal en La Calera consume al menos siete hectáreas: genera preocupación por cercania a zona pobladas

Equipos terrestres y aéreos trabajan para contener la emergencia, mientras autoridades monitorean avance y descartan riesgo a viviendas.

Martín Neut

Incendio forestal en La Calera

Incendio forestal en La Calera

Un incendio forestal afecta la tarde de este jueves a la comuna de La Calera, en la región de Valparaíso, específicamente en la intersección de Santa Rosa con Enrique Amthor.

La emergencia ha generado una amplia columna de humo visible desde distintos puntos del sector.

De acuerdo con la Corporación Nacional Forestal (Conaf), al menos siete hectáreas de vegetación han sido consumidas. En el combate del fuego trabajan siete brigadas, un camión aljibe, cinco aviones cisterna, un helicóptero y voluntarios de Bomberos.

Revisa también:

ADN

Desde el municipio de Nogales informaron que “se registra un incendio en el sector San Carlos, emergencia que se habría propagado desde la comuna de La Calera”, y añadieron que equipos de la Oficina de Gestión de Riesgos y Bomberos están “desplegados para contener el avance del fuego y resguardar a la comunidad”.

Hasta ahora, la afectación se mantiene en zona forestal y no se han reportado viviendas comprometidas.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad