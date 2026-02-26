Incendio forestal en La Calera consume al menos siete hectáreas: genera preocupación por cercania a zona pobladas

Un incendio forestal afecta la tarde de este jueves a la comuna de La Calera, en la región de Valparaíso, específicamente en la intersección de Santa Rosa con Enrique Amthor.

La emergencia ha generado una amplia columna de humo visible desde distintos puntos del sector.

De acuerdo con la Corporación Nacional Forestal (Conaf), al menos siete hectáreas de vegetación han sido consumidas. En el combate del fuego trabajan siete brigadas, un camión aljibe, cinco aviones cisterna, un helicóptero y voluntarios de Bomberos.

Desde el municipio de Nogales informaron que “se registra un incendio en el sector San Carlos, emergencia que se habría propagado desde la comuna de La Calera”, y añadieron que equipos de la Oficina de Gestión de Riesgos y Bomberos están “desplegados para contener el avance del fuego y resguardar a la comunidad”.

Hasta ahora, la afectación se mantiene en zona forestal y no se han reportado viviendas comprometidas.