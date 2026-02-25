;

VIDEO. Alexander Aravena deja Gremio y será compañero de otro chileno en la MLS: fichaje oficial

El delantero formado en Universidad Católica dejó el Brasileirao tras no ser considerado por el actual entrenador del “Tricolor”.

Alexander Aravena no estaba teniendo el mejor comienzo de año en Gremio. De hecho, no jugó un solo minuto en el Brasileirão y apenas vio acción en cuatro partidos del Campeonato Gaúcho.

Ante la poca continuidad que le dio el entrenador Luís Castro, el seleccionado chileno tomó la decisión de dejar el club en busca de minutos y este miércoles fue presentado en su nuevo equipo.

El delantero formado en Universidad Católica fue anunciado como nuevo refuerzo del Portland Timbers de la MLS, donde jugará a préstamo hasta el término de la temporada.

En 2025, Aravena sí fue importante para Gremio, donde disputó 37 partidos, en los que anotó cinco goles y entregó una asistencia.

En el elenco de la Primera División de Estados Unidos, el “Monito” será compañero de otro chileno: Felipe Mora, quien está en el club desde hace seis años.

