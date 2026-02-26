Sangre nueva para La Roja: habrá diálogo clave para incorporar a dos suizos a Chile / Instagram @chilenosxelmundo__

En la selección chilena, el tan manoseado tema del recambio es una preocupación por parte del actual staff nacional, más allá de que todavía se especule con la opción de que pueda llegar otro entrenador ya en 2027 a La Roja.

La situación no solo se limita a buscar futbolistas para la sub 20, sino también para el plantel adulto. Es por ello que en Juan Pinto Durán pesquisan opciones entre jugadores de familia chilena y que militan en clubes del “Viejo Continente”.

Según información de ADN Deportes, integrantes del staff de selecciones nacionales viajarán hasta Suiza con tal de convencer a dos futbolistas cuya madre es chilena.

Se trata de los hermanos Nils y Miguel Reichmuth, de 24 y 22 años, respectivamente.

Los dos son volantes formados en el FC Zurich, aunque Nils dejó dicho club para ser parte del Thun.

Aunque Miguel Reichmuth ya ha jugado por Suiza, solo lo ha hecho a nivel Sub 17, por lo que podría ser elegible para la adulta, compleatando un seguimiento que viene desde hace años.

“Sería un sueño jugar por Chile. Espero que se haga realidad, por mí y por mi familia chilena. Hemos estado tres veces en el país. La última vez fue en el 2017. Mi madre nació allá, pero se fue a Suiza en 1971, cuando era un bebé. Mi abuela es 100 por ciento chilena”, reconoció Nils Reichmuth en 2021 a AS Chile. ¿Prosperará ahora esta gestión in situ con tal que los dos puedan defender a nuestro país? Habrá que esperar.