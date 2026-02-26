;

Sangre nueva para La Roja: habrá diálogo clave para incorporar a dos suizos a Chile

Según información de ADN Deportes, integrantes del staff de selecciones nacionales se reunirán con dos hermanos de madre chilena con tal que jueguen por nuestro país.

Carlos Madariaga

Sangre nueva para La Roja: habrá diálogo clave para incorporar a dos suizos a Chile

Sangre nueva para La Roja: habrá diálogo clave para incorporar a dos suizos a Chile / Instagram @chilenosxelmundo__

En la selección chilena, el tan manoseado tema del recambio es una preocupación por parte del actual staff nacional, más allá de que todavía se especule con la opción de que pueda llegar otro entrenador ya en 2027 a La Roja.

La situación no solo se limita a buscar futbolistas para la sub 20, sino también para el plantel adulto. Es por ello que en Juan Pinto Durán pesquisan opciones entre jugadores de familia chilena y que militan en clubes del “Viejo Continente”.

Revisa también:

ADN

Según información de ADN Deportes, integrantes del staff de selecciones nacionales viajarán hasta Suiza con tal de convencer a dos futbolistas cuya madre es chilena.

Se trata de los hermanos Nils y Miguel Reichmuth, de 24 y 22 años, respectivamente.

Los dos son volantes formados en el FC Zurich, aunque Nils dejó dicho club para ser parte del Thun.

Aunque Miguel Reichmuth ya ha jugado por Suiza, solo lo ha hecho a nivel Sub 17, por lo que podría ser elegible para la adulta, compleatando un seguimiento que viene desde hace años.

Sería un sueño jugar por Chile. Espero que se haga realidad, por mí y por mi familia chilena. Hemos estado tres veces en el país. La última vez fue en el 2017. Mi madre nació allá, pero se fue a Suiza en 1971, cuando era un bebé. Mi abuela es 100 por ciento chilena”, reconoció Nils Reichmuth en 2021 a AS Chile. ¿Prosperará ahora esta gestión in situ con tal que los dos puedan defender a nuestro país? Habrá que esperar.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad