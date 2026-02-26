“Hasta siempre goleador”: exdelantero de Cobreloa fallece a los 49 años

A través de sus redes sociales, Cobreloa expresó su pesar por la muerte del exfutbolista argentino Claudio “Yerbatero” González, quien falleció este miércoles a sus 49 años, producto de una neumonía.

El otrora delantero realizó casi toda su carrera en Argentina y Cobreloa fue el único club que defendió fuera de su país natal.

La noticia de su fallecimiento golpeó al cuadro de Calama. “Una triste noticia nos azota en esta jornada. Claudio “Yerbatero” González ha fallecido a los 49 años", señalaron los “loínos” en sus cuentas oficiales.

“El exfutbolista vistió la camiseta de Cobreloa en el año 2005, pero una lamentable lesión lo privó de demostrar toda la enorme calidad goleadora que desplegó a lo largo de su carrera”, agregó el club norteño.

“Hasta siempre goleador. Descanse en paz y muchas gracias por haber vestido la gloriosa camiseta naranja”, concluyeron los “Zorros del Desierto”.

Además de su paso por Cobreloa, Claudio González defendió los colores de Estudiantes de La Plata, Patronato, Huracán de Tres Arroyos, Independiente, Talleres, Rosario Central y General Paz Juniors.