“La cortaron porque se salió totalmente del libreto y se estaba yendo al chancho... olvidó que estaba en la Quinta Vergara” / Hans Scott

Una de las grandes protagonistas de la cuarta noche del Festival de Viña 2026 fue Asskha Sumathra, la transformista que con su rutina de comedia conquistó al “Monstruo” de la Quinta Vergara.

Eso sí, también se convirtió en el centro de una nueva polémica festivalera cuando cortaron su aplaudida presentación: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda le entregaron las dos gaviotas para luego enviar inmediatamente a comerciales.

La pifiadera fue monumental y recién desapareció cuando llegó a escena Ke Personajes, el número de cierre en el antifeatro de la Ciudad Jardín.

¿Por qué la cortaron? Fuentes consultadas por LUN explicaron que se debió a que se desarmó la rutina que tenía preparada. Eso sí, se cumplió el tiempo previamente acordado.

Álvaro Salas, el rey del chiste corto, también dio una explicación al podcast Hablemos de Viña del canal Somos Fabuloso.

“Por lo que supe, de forma extraoficial, la cortaron porque se salió totalmente del libreto y se estaba yendo un poquito al chancho, pero tenía al público ganado”, postuló.

“Yo creo que ella se sintió muy confiada, muy relajada y se le olvidó que estaba en la Quinta Vergara; parecía que estaba en un bar o en una reunión de amigos”, opinó.

“Los primeros 10, 15 minutos fueron muy buenos y después se fue desordenando bastante. Dijo, en un momento, ‘estoy perdida’, pero después volvió y yo pensé que era parte de la rutina. Pero, después se perdió de verdad”, sumó alguien que sabe de estar parado sobre el mismo escenario.