“Es rico, ¿cómo tendrá el p...?”: el desatado chiste de Asskha Sumathra a Sammis Reyes en Viña 2026

El exjugador de la NFL y su pareja, Emilia Dides, fueron parte de la rutina de la transformista que triunfó en la Quinta Vergara.

Javier Méndez

Pese a que su rutina terminó con un abrupto corte, Asskha Sumathra tuvo un exitoso debut en el Festival de Viña 2026. La ganadora de Coliseo conectó con el público y este le entregó las dos gaviotas.

El libreto se extendió por más de 40 minutos y hubo muchos guiños a famosos chilenos presentes en la Quinta Vergara, incluyendo a Sammis Reyes, quien llegó a la platea junto con Emilia Dides.

Primero, Sumathra interactuó con la participante de Miss Universo y habló de su embarazo. Luego, fue a por su pareja, el exjugador de la NFL.

La transfomista preguntó a la audiencia si lo estaban pasando bien, para luego invitar a “chuparse los cuerpos” tras el espectáculo. “Sobre todo a la pareja de la Emilia”, soltó.

“Que nos haga guaga a todos, pero ochenta crías”, solicitó. La cámara enfocó a Reyes y el grito del respetable no se hizo esperar.

“Es rico, ¿o no?. ¿Cómo tendrá el pene?“, bromeó Asskha. Risas en todo la Quinta.

“Ay, igual ocupé la palabra como corresponde. Hubiera dicho ‘el pi...’ es feo, pero pene... nada, todo el rato, me encanta”, cerró.

