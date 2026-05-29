Revés para Donald Trump: tribunal exige sacar su apellido del emblemático Kennedy Center

Un juez federal de Estados Unidos ordenó al presidente Donald Trump retirar su nombre del Kennedy Center en un plazo de 14 días, tras determinar que el cambio de denominación del recinto cultural se realizó sin autorización legal.

El fallo también suspendió temporalmente el cierre por dos años del emblemático centro artístico de Washington D. C., medida impulsada por la administración republicana para ejecutar remodelaciones.

La polémica comenzó luego de que Trump asumiera el control del consejo administrativo del recinto, integrado por aliados políticos. Posteriormente, el lugar pasó a llamarse “Trump Kennedy Center” y el apellido del mandatario fue instalado en la fachada del edificio.

Según la resolución judicial, solo el Congreso de Estados Unidos tiene la facultad de modificar oficialmente el nombre del centro cultural, dedicado al expresidente John F. Kennedy.

La decisión se suma a otras acciones impulsadas por Trump desde el inicio de su segundo mandato en 2025, entre ellas el uso de su imagen en edificios federales, propuestas para rebautizar instituciones públicas y la idea de poner su imagen en un futuro billete de 250 dólares.