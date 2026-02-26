;

Familia de chofer que provocó explosión en Renca revela que estaba a días de jubilar

Sus cercanos descartan paro cardíaco y conducción imprudente, y aseguran que cumplió todos los controles antes del viaje. La investigación sigue en curso.

Martín Neut

Explosión en Renca

A días de la explosión que dejó 12 fallecidos en Renca, los cercanos del conductor del camión de Gasco entregaron su versión sobre lo ocurrido y rechazaron las hipótesis preliminares que apuntan a un posible exceso de velocidad o a un problema cardíaco.

El siniestro se produjo el 19 de febrero en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, cuando el vehículo de carga volcó y generó una nube de gas que segundos después estalló, provocando una tragedia de gran magnitud.

En conversación con Emol, familiares del chofer —un hombre de 65 años— aseguraron que tenía una extensa trayectoria manejando camiones y que estaba a solo dos semanas de jubilar.

“Era un conductor ejemplar”, señalaron, enfatizando que había regresado de vacaciones el 16 de febrero y que el día del accidente cumplió con todos los protocolos exigidos antes de iniciar la ruta, incluidos exámenes de alcohol y drogas, además del control de presión.

Descartan paro cardíaco

Esa mañana viajó desde Maipú hasta Quintero para retirar el camión cargado con gas. Sus cercanos insistieron en que “todo estaba en orden” y descartaron tajantemente que hubiera sufrido un paro cardíaco o que se desplazara a exceso de velocidad.

Debido a la gravedad de la explosión, la familia debió concurrir al Servicio Médico Legal para realizar el cotejo de ADN, ya que el cuerpo quedó irreconocible. El funeral se efectuó el martes, mientras continúan las pericias para determinar con exactitud qué originó la tragedia.

