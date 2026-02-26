;

De $230 mil a $900 mil: cuánto cuesta vivir en cada barrio universitario a días de iniciar el año académico

Estudio de Assetplan ubicó mediana en $340 mil y evidenció marcada segmentación territorial según ubicación y conectividad en la capital.

Martín Neut

Barrio Universitario

Barrio Universitario / FOTO: LUIS BOZZO B./AGENCIAUNO

Con el inicio del primer semestre a la vuelta de la esquina, un estudio de Assetplan analizó el comportamiento de los arriendos en los principales barrios universitarios de Santiago, comparando cifras entre el 1 de enero y el 19 de febrero de 2025 y 2026.

El informe establece que la mediana general de departamentos pequeños —principalmente 1D1B y estudiosalcanza los $340.000 mensuales.

Según la firma, “el mayor flujo de demanda en estas fechas no necesariamente se traduce en alzas abruptas de precios, sino en una mayor velocidad de absorción de unidades pequeñas y bien ubicadas”.

Los más baratos

Por comunas, las diferencias son amplias. En Estación Central —donde se emplaza la Universidad de Santiago de Chile— los 1D1B promedian $264.000 y los estudios $230.000, siendo los valores más bajos del análisis.

En Santiago Centro, los 1D1B fluctúan entre $320.000 y $360.000, mientras que los estudios se ubican entre $281.000 y $320.000, dependiendo del sector.

Los más caros

El escenario más costoso se registra en Providencia, especialmente en el eje Manuel Montt–Pedro de Valdivia, donde se concentran planteles como la Universidad Finis Terrae, la Universidad Mayor y la Universidad San Sebastián. Allí, los 1D1B alcanzan una mediana de $704.000, con casos que llegan a $900.000.

Assetplan concluye que “más que un mercado polarizado, lo que se observa es una segmentación geográfica clara, donde el precio responde principalmente a ubicación y conectividad, en un contexto de alta demanda estacional asociada al inicio del año académico”.

