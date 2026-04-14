Tras graves episodios de violencia escolar, como el ocurrido en un colegio de Calama donde un estudiante atacó a una profesora que lamentablemente falleció, además de agresiones en otros establecimientos, la preocupación por la salud mental y las amenazas de muerte en las aulas ha llegado a un punto crítico.

Al respecto, Felipe Lecannelier, quien lideró el primer estudio cuantitativo sobre bullying en Chile hace más de 20 años, señaló que los especialistas ya sabían que esta crisis iba a ocurrir. Sobre las causas de esta situación, el experto fue enfático: “Lo que nosotros estamos viviendo ahora es el producto de no haber hecho absolutamente nada de lo que hay que hacer para prevenir la violencia escolar a nivel educativo, a nivel familiar”, dijo en conversación con Andrea Obaid en Tu Nuevo ADN.

El psicólogo y autor del libro Nuestra humanidad invisible explicó que los adolescentes que cometen actos de agresividad extrema provienen de familias con niveles de trauma severos. En este sentido, advirtió que Chile posee tasas de traumatización familiar que son de tres a cuatro veces mayores en comparación con los países del hemisferio norte, liderando también en cifras de abuso sexual e ignorando la relevancia de la salud mental. Para explicar el comportamiento de algunos jóvenes agresores, detalló: “En el trauma hay niños que tienen que destruir el mundo para no destruirse a sí mismo”.

Lecannelier criticó duramente el modelo escolar chileno, argumentando que fomenta la deshumanización de los estudiantes. Según el investigador, “el 95% de la educación en Chile tiene un solo objetivo, la obtención de una nota”. Esto provoca que los docentes y las instituciones operen bajo una lógica donde el estudiante es visto solo como un medio para alcanzar un rendimiento académico, provocando que “da lo mismo la alerta, da lo mismo el bullying, da lo mismo el suicidio” porque no ven a un ser humano traumado, sino a un buen o mal alumno.

Vhole system approach

Para frenar esta situación, el especialista abogó por implementar sistemas preventivos reales como el modelo whole system approach, un trabajo serio con toda la comunidad escolar y las familias que requiere dedicar horas semanales exclusivas a la prevención, lo cual, según la evidencia de otros países, puede reducir el bullying entre un 40% y un 70%. Sin embargo, lamentó que nadie en Chile esté dispuesto a sacrificar las horas destinadas a las calificaciones para implementar estas medidas.

Finalmente, al ser consultado por la nueva ley que prohíbe el uso de celulares en los colegios, el experto indicó que restringir y controlar al ser humano nunca trae buenos resultados, citando estudios internacionales que muestran que quitar los teléfonos genera más ansiedad y depresión en los niños. Explicó que muchos jóvenes se refugian en el entorno virtual porque el mundo real, lleno de adultos disociados y problemas, les resulta menos seguro.

El especialista realizó un poderoso llamado de atención hacia la sociedad y la responsabilidad de los mayores en esta crisis. Como reflexión final sobre el trato a los estudiantes, Lecannelier sentenció: “Siempre culpamos, siempre los terminamos culpando a ellos y nosotros los adultos no hacemos nada”.