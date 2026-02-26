En medio de las tensiones con EE. UU.: Las tres principales empresas chinas que operan sectores estratégicos en Chile

La reciente crisis diplomática gatillada por las sanciones de Estados Unidos contra el ministro Juan Carlos Muñoz y otros dos funcionarios chilenos, acusados de poner en pelígro la seguridad de la región, ha puesto bajo la lupa el nivel de penetración del capital asiático en territorio nacional.

Lejos de limitarse a la conectividad digital, la presencia de Beijing en Chile se ha consolidado a través de corporaciones estatales que hoy controlan servicios básicos y recursos estratégicos para el desarrollo del país.

El mapa de la inversión china en Chile está dominado por tres sectores fundamentales: la energía, la minería y la infraestructura. Estas áreas no solo representan miles de millones de dólares en transacciones, sino que otorgan a las firmas asiáticas una capacidad de incidencia directa en la soberanía operativa de la nación, un punto que Washington ha señalado con preocupación en sus informes de seguridad regional.

Dominio en energía y recursos críticos

En el sector energético, el actor más relevante es State Grid Corporation of China (SGCC). Esta firma, considerada la mayor empresa de servicios públicos del mundo, se ha transformado en el principal gestor de la transmisión y distribución eléctrica en Chile. Mediante adquisiciones de alto perfil, como la compra de Chilquinta y CGE, la estatal china hoy es responsable de llevar electricidad a la gran mayoría de los hogares chilenos, manejando una red que es vital para la estabilidad interna.

Por otro lado, la carrera por la electromovilidad ha posicionado a Tianqi Lithium como un pilar en la industria extractiva nacional. La compañía es actualmente una de las mayores inversionistas en el litio chileno. Esta posición no es menor, considerando que el litio es el componente esencial para las baterías de la industria tecnológica global.

Infraestructura y obras de Estado

Finalmente, el ámbito de la construcción y las obras públicas ha visto el ascenso imparable de China Railway Construction Corporation (CRCC). Esta gigante estatal se ha adjudicado megaproyectos que van desde la modernización de tramos ferroviarios hasta la construcción de complejos hospitalarios y obras viales de gran envergadura. La capacidad de financiamiento y ejecución de CRCC le ha permitido desplazar a competidores europeos y estadounidenses en licitaciones clave del Estado.

De acuerdo con los reportes de inversión extranjera, la consolidación de estos tres actores demuestra que la relación entre Santiago y Beijing ha superado el intercambio meramente comercial para convertirse en una dependencia estructural. Es precisamente este escenario el que, según analistas internacionales, genera la fricción actual con Estados Unidos, país que observa con recelo cómo la infraestructura crítica de uno de sus principal aliado en el Cono Sur queda bajo la administración de corporaciones ligadas directamente al Partido Comunista Chino, viendo amenazados sus intereses en la región.