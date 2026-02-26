Las habilidades más buscadas por los empleadores en Chile: guía para destacar en tu próxima entrevista

El mercado laboral chileno ha iniciado el 2026 con una tendencia clara: la búsqueda de un equilibrio perfecto entre la eficiencia tecnológica y la inteligencia emocional.

Según el estudio “Habilidades más buscadas” elaborado por el portal Laborum, el trabajo en equipo y el manejo de inteligencia artificial se han posicionado como los dos pilares fundamentales que exigen los empleadores hoy en día.

El desafío de encontrar “Habilidades Blandas”

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la brecha entre la oferta y la demanda de competencias interpersonales. El 69% de los expertos en recursos humanos encuestados sostiene que las llamadas soft skills son las más requeridas, pero al mismo tiempo son las que se encuentran con menor frecuencia entre los postulantes.

Esta situación ha generado que las empresas valoren de forma crítica atributos como:

Comunicación asertiva: La capacidad de transmitir ideas de forma clara en entornos híbridos.

La capacidad de transmitir ideas de forma clara en entornos híbridos. Adaptabilidad: La flexibilidad ante cambios constantes en los procesos internos.

La flexibilidad ante cambios constantes en los procesos internos. Liderazgo colaborativo: Equipos que no solo sigan órdenes, sino que construyan soluciones en conjunto.

La IA como requisito básico

Por otro lado, el conocimiento técnico ha dado un salto hacia la digitalización avanzada. El manejo de herramientas de Inteligencia Artificial ya no es visto como un “plus”, sino como una habilidad técnica esencial para optimizar la productividad en casi todas las áreas profesionales. Las organizaciones buscan talentos que sepan integrar estas tecnologías para mejorar la toma de decisiones y agilizar tareas operativas.

Este panorama, revelado en febrero de 2026, sugiere que el candidato ideal para las empresas actuales es aquel que combina una sólida base técnica en herramientas digitales con una alta capacidad de interacción humana y trabajo coordinado.