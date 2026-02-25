;

“Escuadrón Pluma”: así es como 160 gansos están cambiando la forma de producir vino en Chile

Un grupo de aves se convirtió en la principal herramienta de un viñedo del Maule para combatir plagas sin dañar el ecosistema.

Mario Vergara

En la localidad de Chimbarongo, la Viña Cono Sur ha implementado una innovadora estrategia de manejo agrícola conocida como el “Escuadrón Pluma”.

Se trata de un grupo de 160 gansos que recorren los viñedos con una misión dual: eliminar plagas y fertilizar el suelo de manera natural. Esta iniciativa forma parte del manejo orgánico de la viña, que ya abarca el 31% de su superficie total.

El combate al “Burrito de la Vid”

El objetivo principal de estas aves es el control del “burrito de la vid” (Naupactus xanthographus), un escarabajo cuyas larvas dañan las raíces y cuyos adultos afectan el follaje de las parras.

  • Eficiencia: Los gansos patrullan las hileras detectando a los insectos adultos antes de su reproducción.
  • Sustentabilidad: Este método reemplaza el uso de insecticidas sintéticos, los cuales suelen eliminar también a insectos beneficiosos como abejas o chinitas.
  • Fertilización: Al alimentarse de malezas y bichos, los gansos generan materia orgánica que abona el suelo con nutrientes esenciales.
Un desafío para la agricultura chilena

El despliegue de este escuadrón busca revertir la alta dependencia de productos químicos en el país. Según datos de la FAO, Chile presenta un uso intensivo de plaguicidas: mientras el promedio de la OCDE es de 2,4 kg por hectárea, en Chile la cifra asciende a 9,23 kg/ha. Este uso responde a la necesidad de mantener los cultivos en perfecto estado para su exportación a mercados internacionales.

“Los gansos son perfectos para combatir plagas, como el burrito de la vid, pues patrullan las viñas detectando a los insectos adultos antes de que se reproduzcan, reemplazando el tratamiento general contra estos coleópteros que implica el uso de insecticidas sintéticos, productos que no son selectivos, ya que al aplicarse, suelen eliminar insectos benéficos como abejas o chinitas, generando un desequilibrio ecológico”, explica Alex Canto, Jefe de desarrollo estratégico en Viña Cono Sur.

Fundada en 1993, Viña Cono Sur produce Pinot Noir y cepas blancas aromáticas, destacándose por un modelo de gestión donde la eficiencia coexiste con el respeto ambiental.

