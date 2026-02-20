;

Gobierno de Chile rechaza medidas de EE.UU. y cita a su embajador tras revocación de visas a funcionarios

La Cancillería expresó sorpresa por el anuncio del país norteamericano, negó las acusaciones y citó al embajador para exigir explicaciones formales.

Juan Castillo

Paulina García

Agencia Uno | Getty Images

Agencia Uno | Getty Images

El Gobierno de Chile manifestó este viernes su rechazo al anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la revocación de visas a tres funcionarios chilenos, a quienes se acusa de participar en actividades que afectarían la seguridad regional.

A través de un comunicado oficial, La Moneda expresó “sorpresa” por la medida y cuestionó la forma en que fue informada públicamente, sin notificación diplomática previa.

En el documento, el Ejecutivo negó de manera categórica las imputaciones y defendió la conducta del país en materia de cooperación internacional y respeto a la soberanía. Según el texto, Chile “descarta categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países” y condena cualquier acción unilateral que intente afectar su independencia o el ejercicio de su soberanía nacional.

Cancillería exige explicaciones formales

En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que entregue explicaciones sobre los fundamentos de la decisión y precise la identidad de los funcionarios afectados. La Cancillería subrayó que hasta ahora no ha recibido una comunicación oficial por los canales diplomáticos habituales, lo que agrava la controversia.

Desde el Gobierno enfatizaron que no es práctica diplomática realizar anuncios públicos de esta naturaleza sin una notificación previa, especialmente considerando la relación histórica y estratégica entre ambos países. En esa línea, el comunicado advierte que este tipo de acciones “no se condicen con la densidad y diversidad de ámbitos en los que dialogamos y cooperamos con Estados Unidos, un aliado histórico y estratégico de nuestro país”.

En La Moneda existe preocupación por el impacto político y diplomático que podría generar esta situación, así como por las eventuales repercusiones en la agenda bilateral.

A la espera de mayores antecedentes, el Gobierno reiteró su disposición a cooperar en materia de seguridad regional, siempre dentro del marco del derecho internacional y el respeto mutuo entre Estados soberanos.

