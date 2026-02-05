;

Luchador chileno se medirá ante el excampeón de WWE Dolph Ziggler en Santiago: “Mi objetivo es vencerlo”

Nic Nemeth peleará por el título máximo ante Mister Chile en nuestro país. Detalles aquí.

Juan Castillo

Luchador chileno se medirá ante el excampeón de WWE Dolph Ziggler en Santiago: “Mi objetivo es vencerlo”

El combate más esperado del año en la escena de la lucha libre sudamericana ya tiene protagonistas. La promotora chilena Guerra de Titanes confirmó que el ex campeón mundial de WWE, Nic Nemeth —reconocido mundialmente como Dolph Ziggler—, enfrentará al actual monarca nacional Dylan Fabrizio, alias Mister Chile, en el evento estelar de Ambición de Poder 2026, el próximo sábado 28 de marzo en el Polideportivo del Estadio Nacional.

A través de un video en redes sociales, el ahora luchador de TNA confirmó su presencia en el ring nacional. “Sé que venciste a Zack Sabre Jr., pero yo no soy él… nadie es como yo”, advirtió el múltiple campeón de WWE.

Revisa también:

ADN

Dylan Fabrizio defenderá el título ante una leyenda internacional

El chileno, de apenas 25 años y oriundo de Graneros, llega como vigente campeón tras una exitosa gira por el Reino Unido y su histórica victoria frente al técnico británico Zack Sabre Jr. en 2025. “Es un honor luchar contra uno de los mejores exponentes del mundo, pero mi objetivo es vencerlo y demostrar la calidad que existe en nuestro país”, afirmó el heredero de los Titanes del Ring.

El evento, que contará también con la presencia de la ex campeona de NXT Indi Hartwell y el legendario narrador Hugo Savinovich, apunta a romper el récord de asistencia para un espectáculo de lucha libre organizado por una empresa chilena.

Las entradas ya están a la venta vía Propass, aunque las localidades Ring Side con Meet & Greet están completamente agotadas.

¿Crees que Mister Chile podrá retener su título frente a una leyenda del ring internacional?

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad