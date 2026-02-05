Luchador chileno se medirá ante el excampeón de WWE Dolph Ziggler en Santiago: “Mi objetivo es vencerlo”

El combate más esperado del año en la escena de la lucha libre sudamericana ya tiene protagonistas. La promotora chilena Guerra de Titanes confirmó que el ex campeón mundial de WWE, Nic Nemeth —reconocido mundialmente como Dolph Ziggler—, enfrentará al actual monarca nacional Dylan Fabrizio, alias Mister Chile, en el evento estelar de Ambición de Poder 2026, el próximo sábado 28 de marzo en el Polideportivo del Estadio Nacional.

A través de un video en redes sociales, el ahora luchador de TNA confirmó su presencia en el ring nacional. “Sé que venciste a Zack Sabre Jr., pero yo no soy él… nadie es como yo”, advirtió el múltiple campeón de WWE.

Dylan Fabrizio defenderá el título ante una leyenda internacional

El chileno, de apenas 25 años y oriundo de Graneros, llega como vigente campeón tras una exitosa gira por el Reino Unido y su histórica victoria frente al técnico británico Zack Sabre Jr. en 2025. “Es un honor luchar contra uno de los mejores exponentes del mundo, pero mi objetivo es vencerlo y demostrar la calidad que existe en nuestro país”, afirmó el heredero de los Titanes del Ring.

El evento, que contará también con la presencia de la ex campeona de NXT Indi Hartwell y el legendario narrador Hugo Savinovich, apunta a romper el récord de asistencia para un espectáculo de lucha libre organizado por una empresa chilena.

Las entradas ya están a la venta vía Propass, aunque las localidades Ring Side con Meet & Greet están completamente agotadas.

