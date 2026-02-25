Final Internacional Red Bull Batalla 2026 en Santiago: cuándo es, dónde será y cómo comprar entradas en Chile

Santiago de Chile se prepara para convertirse nuevamente en el epicentro del freestyle en español. El próximo sábado 11 de abril de 2026, el Movistar Arena albergará la Final Internacional de Red Bull Batalla, una edición histórica que reunirá a los mejores MCs del mundo para definir al nuevo campeón o campeona mundial, ante cerca de 15 mil espectadores.

El evento marcará la tercera vez que Chile recibe una Final Internacional, consolidando al país como una plaza clave dentro de la escena global del freestyle. La cita no solo definirá al mejor del mundo, sino que también conmemorará los 20 años de historia de la competencia, en una jornada que desde la organización ya califican como “la edición más especial de la historia de Red Bull Batalla”.

Actualmente ya hay 13 MC’s clasificados al certamen, quienes competirán por el Cinturón de Campeón Mundial, uno de los reconocimientos más codiciados de la disciplina.

Chile vuelve al centro del freestyle internacional

La relación entre Chile y Red Bull Batalla tiene hitos memorables. En 2015, el español Arkano se coronó campeón internacional, mientras que en 2021 el mexicano Aczino hizo historia en la Quinta Vergara, en Valparaíso, al lograr el primer bicampeonato mundial de todos los tiempos. Ahora, 2026 suma una carga simbólica mayor al coincidir con el aniversario número 20 del certamen.

Las expectativas están altas. Desde España, Chuty y Gazir llegan como favoritos tras asegurar su cupo en la Internacional 2024. En tanto, el público local deposita su ilusión en El Menor, quien podría transformarse en el primer chileno en conquistar el título mundial, un hito largamente esperado por la escena nacional.

Las entradas se encuentran agotadas, mientras que los 13 freestylers clasificados son: