;

Final Internacional Red Bull Batalla 2026 en Santiago: cuándo es, dónde será y cómo comprar entradas en Chile

El certamen tendrá a los 16 mejores MCs del mundo. Los representantes chilenos ya están definidos.

Juan Castillo

Red Bull Batalla

Red Bull Batalla

Santiago de Chile se prepara para convertirse nuevamente en el epicentro del freestyle en español. El próximo sábado 11 de abril de 2026, el Movistar Arena albergará la Final Internacional de Red Bull Batalla, una edición histórica que reunirá a los mejores MCs del mundo para definir al nuevo campeón o campeona mundial, ante cerca de 15 mil espectadores.

El evento marcará la tercera vez que Chile recibe una Final Internacional, consolidando al país como una plaza clave dentro de la escena global del freestyle. La cita no solo definirá al mejor del mundo, sino que también conmemorará los 20 años de historia de la competencia, en una jornada que desde la organización ya califican como “la edición más especial de la historia de Red Bull Batalla”.

Actualmente ya hay 13 MC’s clasificados al certamen, quienes competirán por el Cinturón de Campeón Mundial, uno de los reconocimientos más codiciados de la disciplina.

Revisa también:

ADN

Chile vuelve al centro del freestyle internacional

La relación entre Chile y Red Bull Batalla tiene hitos memorables. En 2015, el español Arkano se coronó campeón internacional, mientras que en 2021 el mexicano Aczino hizo historia en la Quinta Vergara, en Valparaíso, al lograr el primer bicampeonato mundial de todos los tiempos. Ahora, 2026 suma una carga simbólica mayor al coincidir con el aniversario número 20 del certamen.

Las expectativas están altas. Desde España, Chuty y Gazir llegan como favoritos tras asegurar su cupo en la Internacional 2024. En tanto, el público local deposita su ilusión en El Menor, quien podría transformarse en el primer chileno en conquistar el título mundial, un hito largamente esperado por la escena nacional.

Las entradas se encuentran agotadas, mientras que los 13 freestylers clasificados son:

  1. Chuty (España)
  2. Gazir (España)
  3. El Menor (Chile)
  4. Exodo Lirical (República Dominicana)
  5. Teorema (Chile)
  6. Bnet (España)
  7. Larrix (Argentina)
  8. Almendrades (Perú)
  9. Reverse (Cuba/EE.UU.)
  10. Valles-T (Colombia)
  11. Fat Tony (México)
  12. Lancer Lirical (Venezuela)
  13. Fat’N (Colombia)

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad