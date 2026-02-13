Precios de arriendo cambian drásticamente según la zona de la red del Metro, revela análisis inmobiliario

Un estudio de la empresa de tasación inmobiliaria Arenas y Cayo evidenció importantes diferencias en los precios de arriendo de viviendas en la Región Metropolitana según la estación de Metro más cercana.

El análisis muestra que los valores más altos se concentran principalmente en sectores del oriente de la capital, mientras que las zonas poniente registran los promedios más accesibles.

De acuerdo con el informe, en la Línea 1 las estaciones con arriendos más elevados son Alcántara, con valores cercanos a los $2 millones mensuales, seguida por Escuela Militar, El Golf, Manquehue y Tobalaba.

En contraste, hacia el sector poniente los precios disminuyen considerablemente, destacando estaciones como Universidad de Santiago, San Alberto Hurtado, Ecuador, Las Rejas y San Pablo, con promedios bajo los $400 mil.

El estudio también señala que la presencia de estaciones de Metro suele generar plusvalía inmobiliaria, con aumentos que pueden alcanzar hasta un 10% en arriendos y precios de venta.

En otras líneas de la red también se observan diferencias relevantes. En la Línea 3, por ejemplo, estaciones del sector oriente como Villa Frei, Monseñor Eyzaguirre y Plaza Egaña presentan arriendos más altos que aquellas ubicadas hacia el norte.

En la Línea 4, zonas cercanas a Tobalaba o Cristóbal Colón concentran los valores más elevados, mientras que estaciones hacia Plaza Puente Alto muestran precios considerablemente más bajos. Algo similar ocurre en las líneas 5 y 6, donde los arriendos más altos se ubican en áreas con mayor consolidación urbana.

El informe también revisó los precios de compra de viviendas, donde se repite la tendencia observada en arriendos. Las estaciones con mayores valores de renta presentan también los precios de venta más altos, encabezados nuevamente por sectores del oriente.

En el extremo opuesto, estaciones periféricas mantienen alternativas más económicas tanto para quienes buscan arrendar como para quienes desean adquirir una propiedad.