Venta de porta credencial con escudo del Ejército en Mercado Libre / Hector Andrade/AgenciaUno

La venta de un porta credencial con el escudo del Ejército de Chile en Mercado Libre generó cuestionamientos por un eventual uso indebido del artículo.

El accesorio se ofrece por $21.370, supera las 100 ventas y mantiene una calificación de 4,9 estrellas.

Desde la institución descartaron a The Clinic que se trate de un implemento oficial. “El Ejército de Chile únicamente utiliza una Tarjeta de Identificación Militar (TIM) con medidas de seguridad y control de última generación”, señalaron.

Precisan además que “el Ejército no usa porta credencial de identificación” para ese documento.

“Cumple la expectativa, buen material”

Pese a ello, en los comentarios algunos compradores afirman haberlo adquirido para portar su TIM. “Cumple la expectativa, buen material”, escribió un usuario.

Otro indicó: “Costó un poco para meter mi tim, pero está hermoso”, mientras que un tercero advirtió que las dimensiones son más pequeñas que la tarjeta.

Aunque la comercialización de un porta credenciales no es ilegal, el debate apunta al uso del escudo institucional sin autorización, lo que podría prestarse para confusiones o eventuales fraudes.