Recapturan a imputado que se fugó desde tribunal de Colina en plena audiencia: estuvo más de siete horas prófugo

El Ministerio Público confirmó la detención del imputado de 19 años que se había fugado desde el Juzgado de Garantía de Colina, en la comuna de Colina, mientras se desarrollaba la audiencia en que se le dictaban medidas cautelares. El sujeto permaneció más de siete horas prófugo.

La orden de captura fue emitida por el juez de turno y la búsqueda quedó a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana, que logró ubicarlo en el sector 21 de Mayo, en las cercanías de su domicilio.

El fiscal de Flagrancia del Sector Norte, Jorge Muñoz, detalló que “una vez que los imputados se dan a la fuga, el juez de turno de la sala dispone la orden de detención del imputado Andrés Jerez Núñez”.

Añadió que personal de la PDI “encuentra al imputado en la cercanía de su domicilio, específicamente en el sector de 21 de mayo, quien se encontraba escondido en la casa de un amigo”.

Muñoz precisó que “este imputado es detenido y pasará a control de detención”, por lo que será nuevamente puesto ante la justicia en las próximas horas. En la misma audiencia, un adolescente de 17 años también intentó escapar, aunque fue retenido en el lugar.