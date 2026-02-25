Dos reos se habrían fugado desde la ex Penitenciaría de Santiago: uno estaría cumpliendo cadena perpetua
El hecho en pleno desarrollo moviliza a policías y autoridades, mientras se coordinan diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con su paradero.

Una nueva fuga de reos se habría registrado desde la exPenitenciaría de Santiago, ubicada en avenida Pedro Montt, en Santiago Centro.
Según información preliminar a la que habría accedido Radio ADN, dos internos habrían burlado los sistemas de seguridad del recinto y escapado del penal.
Uno de ellos estaría cumpliendo presidio perpetuo, mientras que el segundo tendría presuntos vínculos con orgánicas antisistema.
El hecho se encontraría en pleno desarrollo y Gendarmería habría activado los protocolos correspondientes, coordinando un operativo con las policías para recapturar a los fugitivos e iniciar una investigación interna que permita esclarecer lo ocurrido.
