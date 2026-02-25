;

Dos reos se habrían fugado desde la ex Penitenciaría de Santiago: uno estaría cumpliendo cadena perpetua

El hecho en pleno desarrollo moviliza a policías y autoridades, mientras se coordinan diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con su paradero.

Martín Neut

Freddy Retamal

Una nueva fuga de reos se habría registrado desde la exPenitenciaría de Santiago, ubicada en avenida Pedro Montt, en Santiago Centro.

Según información preliminar a la que habría accedido Radio ADN, dos internos habrían burlado los sistemas de seguridad del recinto y escapado del penal.

Uno de ellos estaría cumpliendo presidio perpetuo, mientras que el segundo tendría presuntos vínculos con orgánicas antisistema.

El hecho se encontraría en pleno desarrollo y Gendarmería habría activado los protocolos correspondientes, coordinando un operativo con las policías para recapturar a los fugitivos e iniciar una investigación interna que permita esclarecer lo ocurrido.

