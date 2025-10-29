Con vestuario, cocinas, motos y camiones: cuándo es el nuevo remate del Ejército de Chile (y cuáles son los precios)

El Ejército de Chile realizará un nuevo remate con más de 200 bienes. Dentro de la lista aparecen artículos como diversos modelos de vehículos, remolques, cocina de campaña, vestuario y equipo.

La instancia está programada para el próximo viernes 7 de noviembre a las 09:00 horas en la comuna de Estación Central. Específicamente será en la División Logística, ubicada en Avenida Manuel Rivas Vicuña #365.

En la previa, este 30 de octubre y 3-4 noviembre, las personas podrán acercar a ver los lotes en los respectivos regimientos, entre las 09:00 y las 16:00 horas.

En el Regimiento Logístico N°1 Tocopilla abundan los Jeep Ail Storm M240. En un caso, el valor mínimo por la máquina está en $1 millón 500 mil. También existen motocicletas Honda X250 desde los $800 mil.

Las cocinas de campaña parten en los $192 mil, mientras que los remolques se sitúan en $357 mil. Un lote de vestuario y equipo inicia en $125 mil.

En la Compañía Logística y Administrativa N°4 Concepción, un minubus Hyundai del año 2007 tendrá un costo desde $1 millón 251 mil. Un tractor John Deere está por $304 mil.

Otro ejemplo puede ser el Regimiento Logístico N°3 Victoria. Allí hay varios camiones Mercedes Benz 1017, de la década de los 80, por poco más de $1 millón 259 mil.

La lista completa de ítems se puede revisar pinchando aquí.