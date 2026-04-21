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Volodímir Zelenski invita a Presidente Kast a Ucrania tras llamada telefónica entre ambos mandatarios

Según detalló el canciller, la conversación entre ambos mandatarios abordó la paz y la cooperación estratégica.

Juan Castillo

Diana Copa

Agencia Uno | Getty Images

Agencia Uno | Getty Images

Una llamada entre José Antonio Kast y Volodimir Zelenski abrió este martes un nuevo capítulo en la relación entre Chile y Ucrania.

Tras la conversación, el canciller Francisco Pérez Mackenna confirmó que el mandatario ucraniano invitó al presidente chileno a visitar su país.

Según explicó el ministro de Relaciones Exteriores, el diálogo no sólo tuvo un tono político, sino también económico y técnico. “Hablamos de cooperación en áreas críticas, por ejemplo tecnología, agricultura, minerales críticos”, afirmó.

El canciller agregó además que “le manifestamos, obviamente, nuestro deseo de paz, y el presidente Zelenski nos agradeció nuestro apoyo”.

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Desde el gobierno también subrayaron que la visita no está cerrada, pero quedó instalada sobre la mesa. “Hubo invitación (para ir a Ucrania). Hay que verla en medio de lo complejo de nuestras agendas, pero a lo mejor en el futuro se podrá concretar”, señaló el canciller.

Luego precisó el sentido de esa propuesta: “Fue una invitación a conocer lo que ahí se hace. Tienen una industria agrícola muy dinámica, han avanzado bastante en tecnología, también en minería. Nosotros somos país minero, así que podemos buscar cooperación en esas áreas”.

La conversación se enmarca en una relación que ya había mostrado señales de acercamiento. El 10 de marzo, antes del cambio de mando, el canciller ucraniano Andrii Sybiha se reunió con Kast, le entregó un mensaje personal de Zelenski y extendió una primera invitación a visitar Ucrania.

En esa ocasión también se habló de cooperación en agricultura, digitalización y tecnologías no tripuladas.

El contacto, además, ocurre después de que el gobierno chileno reiterara oficialmente, en febrero, su condena a la invasión rusa y su respaldo a la soberanía e integridad territorial ucraniana.

En esa línea, Pérez Mackenna remarcó que “el gobierno tiene una larga data de apoyo a Ucrania y la voluntad de que la paz retorne a través de la negociación y los organismos multilaterales”.

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