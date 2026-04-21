Gobierno mantiene distancia con Michelle Bachelet en jornada clave por candidatura la ONU: “La probabilidad de éxito era muy baja”

En medio de la exposición de Michelle Bachelet ante la Organización de las Naciones Unidas, el canciller Francisco Pérez Mackenna abordó la postura del Gobierno respecto a su candidatura a la Secretaría General, reafirmando la distancia que ha marcado La Moneda frente a la opción de la exmandataria.

Consultado por el eventual respaldo del Ejecutivo en esta etapa clave del proceso, el ministro reiteró que la decisión de no apoyar la postulación se mantiene sin cambios.

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Según explicó, esta definición se tomó considerando un escenario internacional adverso, marcado por la fragmentación de candidaturas en la región y la baja probabilidad de éxito.

“La situación que nos llevó a esa conclusión sigue vigente”, señaló, descartando por ahora un giro en la postura oficial. “La probabilidad de éxito era muy baja debido a la fragmentación de candidatos en la región y porque teníamos información de que era probable que importantes actores respecto de estas decisiones no estuvieran apoyados", precisó.

No obstante, aclaró que en las conversaciones recientes con Estados Unidos no se abordó directamente este tema, ya que las reuniones se centraron en materias de seguridad y cooperación, especialmente en minería.

Las declaraciones se producen en una jornada clave para la candidatura de Bachelet, quien abrió los diálogos interactivos ante los Estados miembros, instancia donde compite con otros aspirantes al máximo cargo del organismo multilateral.