Trump afirma que EE.UU. tiene una “posición muy fuerte” para lograr un “gran acuerdo” con Irán ante nuevas negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país cuenta con una posición negociadora muy firme, antes de una nueva ronda de negociaciones con Irán en Pakistán para poner fin al conflicto en Oriente Medio .

“Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción... Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte”, señaló a la cadena televisiva CNBC.

Asimismo, aseguró están preparados para volver a atacar “militarmente” y manifestó su negativa a extender el alto el fuego con Teherán –que vence el miércoles–: “No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”.

“Hemos destruido su armada, hemos destruido su fuerza aérea, hemos destruido a sus líderes”, añadió Donald Trump, remarcando que Irán “no tienen otra opción” que llegar a un acuerdo.