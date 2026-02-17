Pese al atraso en cancha, Borussia Dortmund ataca a tiempo para sacar ventaja en la llave de Champions League contra Atalanta / Anadolu

En otra de las llaves de este martes por la ida de los playoffs de la Champions League, el Borussia Dortmund tuvo una accidentada jornada para imponerse a Atalanta.

Esto pues el bus del elenco alemán demoró más de lo presupuestado en llegar al Signal Iduna Park, lo que llevó a un retraso del juego en 15 minutos.

Sin embargo, más allá de aquello, el Dortmund evitó cualquier tipo de distracciones y a los 3 minutos abrió la cuenta con gol de Serhou Guirassy.

Atalanta no tuvo mayor reacción y, al cierre del lapso inicial, Maximilian Beier amplió la ventaja germana, la cual pudieron sellar con un claro 2-0 en casa.

Así las cosas, Borussia Dortmund sacó una importante ventaja sobre los italianos, que buscarán revertir la diferencia el miércoles 25 de febrero, cuando disputen la revancha en Bérgamo.