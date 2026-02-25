;

Padre de Fran Maira afirma que su hija dio negativo en test de alcohol y drogas tras choque: “Lo ha pasado muy mal”

Alejandro Maira también se refirió al motorista afectado, indicando que “desconozco a qué velocidad venía, pero claramente tiene que haber sido bastante fuerte”.

Pablo Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante este miércoles, Alejandro Maira, padre de Fran Maira, abordó el accidente en el que se vio involucrada su hija la noche del martes 24 de febrero en la comuna de Lo Barnechea.

El padre de la exchica reality se refirió a la velocidad a la que circulaba el joven afectado. “Desconozco a qué velocidad venía la persona en la moto, pero claramente cuando uno ve la magnitud de los daños tiene que haber sido bastante fuerte”, afirmó.

El hecho ocurrió cerca de las 21:45 horas en la intersección de Avenida La Dehesa con calle El Roble, cuando la cantante impactó con una motocicleta tras realizar un viraje.

A raíz del accidente, la mujer fue detenida por Carabineros, mientras que el conductor de la moto fue trasladado en estado grave a un centro asistencial del sector oriente de la capital.

En conversación con el matinal Buenos días a todos, el padre de Fran Maira señaló que su hija arrojó resultado negativo en los test de alcohol y drogas. No obstante, igualmente pasará a control de detención.

Sobre el estado de la joven, comentó que “lo ha pasado muy mal”, y agregó que “se descompensó en un momento, porque no es para menos”.

