VIDEOS. Lo de siempre con los equipos brasileños: el polémico penal que está dejando a O’Higgins fuera de Copa Libertadores
Por un leve contacto de Felipe Faúndez sobre Erick Pulga en un duelo aéreo, el juez Maximiliano Ramírez decidió cobrar la pena máxima en contra de los celestes, que posteriormente fue transformada en gol por Willian José.
El polémico penal que está dejando a O’Higgins fuera de la Copa Libertadores
