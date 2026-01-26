;

Comisión aprueba reforma a las S.A. Deportivas y queda lista para ser votada por pleno del Senado: estos son sus puntos claves

La iniciativa que regula la propiedad de los clubes y prohíbe la multipropiedad busca ser ley antes del próximo cambio de mando.

Mario Vergara

La Comisión de Hacienda del Senado dio luz verde este lunes al proyecto de ley que modifica sustancialmente la regulación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SADP). La iniciativa, que busca elevar los estándares de fiscalización y terminar con los conflictos de interés en el deporte profesional, fue aprobada en una sola sesión, logrando avanzar hacia su discusión en la Sala.

El proyecto se centra en tres ejes fundamentales: la transparencia en la propiedad, la resolución de conflictos de interés y el fomento de la participación de los hinchas en la administración de los clubes. Al respecto, el senador Matías Walker, uno de los autores de la moción, destacó que la normativa busca “terminar de una vez por todas” con las irregularidades que afectan al fútbol chileno.

Los puntos clave de la reforma:

  • Separación Institucional: Se establece la división entre la liga profesional (caso ANFP en el fútbol) y la Federación deportiva correspondiente.
  • Fin a la Multipropiedad: Prohíbe que un mismo empresario o conglomerado sea dueño o controlador de varios clubes simultáneamente.
  • Regulación de Representantes: Impide que los agentes de jugadores participen en la propiedad o en la administración de las instituciones deportivas.
  • Fiscalización y Participación: Refuerza los mecanismos de control estatal y abre espacios para que los socios e hinchas tengan incidencia en la propiedad de las SADP.

Pese al avance, el calendario legislativo impone un desafío. El senador Ignacio Walker advirtió que esperan que el proyecto se vote este martes por el pleno del Senado —siendo el último día de legislación de enero—, aunque el texto se encuentra actualmente en el sexto lugar de la tabla. No obstante, los parlamentarios destacaron haber superado el intenso “lobby” registrado en los últimos días para frenar la tramitación.

De ser aprobado en la Sala del Senado, el proyecto pasará a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde existe una disposición favorable para despachar la ley antes del cambio de mando. “Sabemos que lo están esperando con muy buena disposición”, concluyó el senador Matías Walker.

