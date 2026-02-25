“Mucha gente se fue despedida por su mala gestión”: conocido ex director de TV barrió el piso con Vasco Moulian

Este miércoles en un nuevo capítulo de “Only Viña”, el programa de Mega donde repasan lo mejor de la jornada anterior del Festival de Viña, vivió un momento incómodo.

En el espacio se encontraba el humorista venezolano Esteban Düch, quien ganó Gaviota de Plata y Oro por su presentación en la Quinta Vergara. Mientras hablaba con el panel, José Antonio Neme llamó a Vasco Moulian, quien el martes había criticado duramente al venezolano.

“Creo que la rutina de Esteban Düch fue predecible. Qué bueno que le haya ido bien; yo pensé que le iba a ir mal. Encuentro que se fue por los lugares comunes y terminó apelando a la nostalgia y al talento de 31 Minutos. No lo encontré para Viña”, indicó el ex director de Canal 13.

“El público se fue calentando después de 50 o 60 minutos de rutina. Tenía un público tremendamente dócil, que son estas chicas a las que les gusta el K-Pop y que no presentan las molestias a través de la pifia, sino que más bien a través del silencio”, complementó atacando al público presente en la Quinta Vergara.

Los ánimos comenzaron a tensarse durante el programa y José Antonio Neme aprovechó de consultarle a Moulian sobre su relación con Mauricio Correa, lo que provocó el punto álgido. de la tarde.

“Tengo muchas historias, no quise entrar en detalles a lo de Mauricio. Él sabe que yo fui muy amigo de Bibiano (Castelló) y ahí había una historia profunda. Yo viví cerca de Felipe (Camiroaga) también, entonces no tengo la mejor impresión de él”, comentó Moulian, provocando una reacción negativa en Correa, quien estaba visiblemente molesto.

“No lo conozco”, decía el ex director del Buenos Días a Todos, mientras Moulian conversaba con Raquel Argandoña, quien encendió más la polémica.

“Estoy haciendo una crítica profesional a Mauricio y encuentro que es deslavado en el momento de sus críticas, siendo un hombre que sabe tanto de televisión; un hombre de televisión debe hablar de eso. Yo hice cuatro años una licenciatura en crítica de televisión y eso hace una diferencia con Mauricio”, continuó respondiendo Vasco Moulian.

Mauricio Correa tomó la palabra y atacó duramente a Vasco Moulian, recordándole su pasado como director de Canal 13, donde destacó que muchas personas perdieron su trabajo por su gestión en la señal televisiva.

“No me parece de caballeros estar diciendo que él conoce de mí, que en algún momento alguien se las contó, porque eso no corresponde. Por último, quiero recordar que cuando él fue ejecutivo de Canal 13, hubo mucha gente que se tuvo que ir para la casa despedida por su mala gestión”, comentó.

Moulian se molestó con la respuesta de Correa y le replicó al ex director de televisión que “creo que ya lo habían echado cuando yo ya tomé el canal. Yo recibí el 13 en cuarto lugar y terminamos primeros”.

Tras esta respuesta, José Antonio Neme y Tonka Tomicic decidieron cortar la llamada.