“Mi familia fue fundamental para decir que sí a mi candidatura para ser Reina de Viña del Mar”

Titi García-Huidobro está disfrutando con todo la edición número 65 del Festival de Viña del Mar y es que la conductora del Cuéntamelo todo de Radio Pudahuel es candidata a reina del certamen viñamarino.

García-Huidobro entró al top 10 de las finalistas para ganar el cetro del Festival de Viña. La comunicadora superó a otras 40 figuras del espectáculo y la televisión en la primera etapa que se definió mediante votación personal.

“Me he dado cuenta de que soy muy querida y eso me ha llenado el alma”, indicó Titi García-Huidobro en conversación con ADN.cl

- ¿Qué le pareció el cariño recibido por la gente en tu candidatura como reina del Festival?

—Estoy sorprendida, de verdad, por el cariño que he recibido. Los auditores de la Radio Pudahuel han sido impresionantes. Ha sido súper gratificante y estoy contenta por lo que ha pasado; independientemente del resultado, me siento una ganadora.

- Si llega a ganar, ¿cómo será su piscinazo?

- La verdad es que no lo he pensado (ríe). Algo inventaremos con mis seguidores, ya que tengo algunos que son bien creativos y me van a ayudar a encontrar algo diferente.

- ¿Qué le ha comentado su familia por esta candidatura?

- Mi familia fue fundamental, mis hijos, mi mamá, para decir que sí. Cuando me lo propusieron desde el canal (Tevex) fue un absoluto y rotundo no. Ahí mis hijos me convencieron y me dijeron que viviera la experiencia y que lo pasara bien. Finalmente, les hice caso y ahora estoy en eso. Fue una buena decisión.

- ¿Es alta la vara en comparación a los reinados anteriores?

- Yo creo que siempre las candidatas a reinas son destacadas. Ahora, estamos viendo algunas candidatas del mundo de los realitys, influencers, las cosas se van modernizando, pero no podemos perder la tradición de que siempre existan los candidatos del festival y de aquellos que llevamos más tiempo en la tele y que hemos sido parte del Festival por tanto tiempo. Está bien diverso, pero todos los chiquillos y chiquillas son estupendos y regios.

- ¿De ganar, qué hará con el premio?

- Fijate que yo no uso joyas. Yo me miraba mis manitos y no uso joyas, ocupo pulseras de feria que me gusta mucho ir a la feria porque la encuentro entretenida. La joya que entregan es bella y la agradecería en el alma, pero me gustaría venderla y donar la plata para alguna institución o para la gente que fue afectada por los incendios, no sé, buscarle un mejor sentido.