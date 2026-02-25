;

Arrasó con 40% de favoritismo: encuesta revela quién es la mejor animadora en la historia del Festival de Viña

La consultora NaturalPhone realizó un sondeo para determinar quién es la favorita de la gente.

Sebastián Escares

Uno de los puntos que siempre llaman la atención del Festival de Viña tiene que ver con sus animadores. Para el certamen de este 2026 la conducción del evento viñamarino está a cargo de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

No obstante, a lo largo de los más de 60 años de historia del festival han pasado diversas parejas por el escenario de la Quinta Vergara para animar.

En ese contexto, es que la consultora NaturalPhone realizó una encuesta para determinar quién ha sido la animadora mujer favorita de la gente en toda la historia del Festival de Viña.

¿Quién es la animadora favorita?

De acuerdo a la encuesta, la animadora favorita de los chilenos en toda la historia del Festival de Viña es Karen Doggenweiler, con un 40,3% de las preferencias.

En segundo lugar, se ubica Cecilia Bolocco con un 30,2% de favoritismo. Más abajo, se ubican Eva Gómez, con el 16,5% de preferencias, y Tonka Tomicic con el 13,0%.

Si bien el apoyo a la actual animadora del Festival de Viña fue transversal, se destaca especialmente por el favoritismo del público femenino, ya que el 52,1% de las mujeres encuestadas escogieron a Doggenweiler como la mejor.

Por otro lado, la encuesta preguntó quién debería ser el acompañante de Karen Doggenweiler para el próximo Festival de Viña. Ante ello, el público encuestado escogió a José Antonio Neme como el preferido, con el 30,1% de favoritismo.

