;

“Soy lesbiana, pero…”: el comentario que recibió Pablo Chill-E en Viña 2026 y la respuesta que nadie esperaba

El jurado del Festival de Viña del Mar 2026 no dejó pasar un mensaje en redes y respondió con humor, desatando miles de reacciones. Su frase encendió Instagram.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

En medio de su participación como jurado del Festival de Viña del Mar 2026, Pablo Chill-E volvió a generar conversación en redes sociales, aunque esta vez no fue por una decisión sobre el escenario, sino por un intercambio que rápidamente se volvió viral.

El artista urbano, de 25 años, ha tenido una presencia constante en pantalla durante cada jornada del certamen en la Quinta Vergara, lo que ha provocado múltiples comentarios sobre su estilo y look festivalero.

ADN

22 de febrero de 2026/VIA DEL MAR Pablo Chill-E , durante la primera noche del Festival Internacional de la Cancin de Via del Mar 2026. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

En ese contexto, una usuaria de Instagram, que se identificó como parte de la comunidad LGBTQ+, publicó un mensaje que llamó la atención de cientos de internautas.

Yo soy lesbiana, pero igual me han pasado cosas con ese hombre viéndolo en el Festival”, escribió, en alusión al intérprete de “Facts”.

Revisa también

ADN

Lo que nadie anticipó fue que el propio cantante respondería directamente al comentario. Lejos de ignorarlo, el jurado optó por el humor y contestó: “Es que así, medio gordito, parezco femboy”, desatando una ola de reacciones.

¿Qué es ser femboy?

Un femboy es un término surgido en la década de los 90 en internet y comunidades digitales para describir, generalmente, a hombres que mantienen su identidad masculina, pero que adoptan una estética o expresión de género tradicionalmente asociada a lo femenino.

Esto puede reflejarse en la forma de vestir, maquillarse, peinarse o comportarse, sin que necesariamente tenga relación con su orientación sexual o identidad de género. Con el tiempo, la palabra ha sido resignificada en redes sociales y espacios culturales como una forma de expresión que desafía los estereotipos tradicionales de masculinidad.

Cabe recordar que Pablo Chill-E también será uno de los encargados de cerrar el festival este viernes 27 de febrero, compartiendo cartel con Paulo Londra, Pastor Rocha y Milo J, en una jornada marcada por el protagonismo del género urbano.

ADN

Captura

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad