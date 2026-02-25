“Soy lesbiana, pero…”: el comentario que recibió Pablo Chill-E en Viña 2026 y la respuesta que nadie esperaba

En medio de su participación como jurado del Festival de Viña del Mar 2026, Pablo Chill-E volvió a generar conversación en redes sociales, aunque esta vez no fue por una decisión sobre el escenario, sino por un intercambio que rápidamente se volvió viral.

El artista urbano, de 25 años, ha tenido una presencia constante en pantalla durante cada jornada del certamen en la Quinta Vergara, lo que ha provocado múltiples comentarios sobre su estilo y look festivalero.

22 de febrero de 2026/VIA DEL MAR Pablo Chill-E , durante la primera noche del Festival Internacional de la Cancin de Via del Mar 2026. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

En ese contexto, una usuaria de Instagram, que se identificó como parte de la comunidad LGBTQ+, publicó un mensaje que llamó la atención de cientos de internautas.

“Yo soy lesbiana, pero igual me han pasado cosas con ese hombre viéndolo en el Festival”, escribió, en alusión al intérprete de “Facts”.

Lo que nadie anticipó fue que el propio cantante respondería directamente al comentario. Lejos de ignorarlo, el jurado optó por el humor y contestó: “Es que así, medio gordito, parezco femboy”, desatando una ola de reacciones.

¿Qué es ser femboy?

Un femboy es un término surgido en la década de los 90 en internet y comunidades digitales para describir, generalmente, a hombres que mantienen su identidad masculina, pero que adoptan una estética o expresión de género tradicionalmente asociada a lo femenino.

Esto puede reflejarse en la forma de vestir, maquillarse, peinarse o comportarse, sin que necesariamente tenga relación con su orientación sexual o identidad de género. Con el tiempo, la palabra ha sido resignificada en redes sociales y espacios culturales como una forma de expresión que desafía los estereotipos tradicionales de masculinidad.

Cabe recordar que Pablo Chill-E también será uno de los encargados de cerrar el festival este viernes 27 de febrero, compartiendo cartel con Paulo Londra, Pastor Rocha y Milo J, en una jornada marcada por el protagonismo del género urbano.