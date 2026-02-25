“Está muy golpeada”: abogado de Fran Maira tras formalización por grave accidente de tránsito

La defensa de Fran Maira se refirió este miércoles a la formalización de la cantante tras el accidente de tránsito ocurrido en Lo Barnechea, donde un motorista resultó con lesiones graves.

El abogado Esteban Olivares aseguró que la resolución adoptada por el tribunal es “ajustada a derecho” y recalcó que se trata de una investigación que recién comienza.

“Estamos recién comenzando con esta causa, hay diligencias investigativas pendientes”, afirmó, subrayando que aún falta el informe definitivo de la SIAT.

Respecto al estado de la artista, sostuvo que “Francisca está muy golpeada, como cualquier otra persona, ciudadano, que tiene un accidente de tránsito de esta envergadura”.

Firma mensual y arraigo nacional

En cuanto a las medidas cautelares, detalló que Maira quedó con firma mensual en la 17 Comisaría de La Reina y arraigo nacional, lo que calificó como “adecuado” en una causa formalizada por lesiones graves, a la espera de confirmar la evolución de la víctima.

Consultado sobre si su defendida no habría respetado el semáforo al momento del viraje, el abogado evitó profundizar y respondió que “es un tema que tengo que conversar con ella y también tengo que verlo con la fiscalía”, enfatizando que se trata de antecedentes propios de la investigación, cuyo plazo se fijó en 90 días.