FOTOS. Buscan a presunto agresor de brutal ataque con fierro que dejó a un hombre en riesgo vital

La esposa de la víctima difundió un llamado en redes sociales y afirmó que existe denuncia, mientras las autoridades indagan lo ocurrido.

Martín Neut

Presunto responsable de agresión

Presunto responsable de agresión

Un hombre se encuentra en estado grave en la UCI de la Posta Central tras ser agredido por un ciudadano extranjero con un fierro en medio de una discusión por un estacionamiento, según denunció su familia en redes sociales.

De acuerdo con el relato, el ataque habría ocurrido tras un altercado que terminó con un golpe directo en el rostro, dejando a la víctima con lesiones de extrema gravedad y posibles secuelas.

La esposa del afectado pidió ayuda pública para ubicar al presunto responsable. “Entrégate asesino. Ayúdenme a hacerlo viral. Este hu... golpeó a mi esposo dejándolo grave en la Posta Central, luchando por su vida”, escribió.

En otra publicación añadió: “La denuncia está y te están buscando (…) Mi esposo tiene familia y estamos todos destrozados aquí esperando”.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre una detención, mientras la familia asegura que el caso ya fue denunciado ante las autoridades.

