El Real Madrid eliminó al Benfica de la Champions League en la ronda de los playoffs y se clasificó para los octavos de final, en una serie marcada por la acusación de racismo de Vinícius Júnior contra el argentino Gianluca Prestianni.

Lamentablemente, en el partido disputado este miércoles en España, nuevamente se vieron imágenes que nadie admite en los estadios de fútbol.

Un aficionado del cuadro “merengue” fue captado por una de las cámaras de televisión realizando el saludo nazi en una de las gradas del Santiago Bernabéu, en una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Finalmente, tal como informó el propio Real Madrid en un comunicado oficial, el hombre fue ubicado y retirado del recinto en el entretiempo del partido.

“El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad”, señalaron desde el conjunto blanco en su escrito.